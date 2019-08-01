"Тоттенхэм" включился в борьбу за Бруну Фернандеша

"Тоттенхэм" включился в борьбу за полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. Лондонцы уже отправили своего представителя на переговоры по трансферу 24-летнего португальца, утверждает A Bola.

Ранее сообщалось, что к покупке Фернандеша близок "Манчестер Юнайтед". Англичане были готовы заплатить за игрока 62 миллиона евро, а с самим хавбеком подписать контракт до 2024 года.

В сезоне 2018/19 Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 18 результативных передач.