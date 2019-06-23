Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший нападающий "Атлетико", "Ливерпуля", "Челси" и сборной Испании Фернандо Торрес объяснил, почему принял решение об окончании карьеры. Он также рассказал, когда пройдет его последний матч.

– Спасибо всем, кто поддержал меня в этот непростой момент, – приводит Marca слова Торреса. - Моя последняя игра состоится в Тосу 23 августа против "Виссел Кобе" и моих друзьей Иньесты и Вильи – это будет противостояние, которое я бы никогда не смог себе представить. Думаю, что настал идеальный момент. Я прислушался к своему телу. Я больше не наслаждаюсь игрой так, как раньше. Поэтому думаю, что самое честное, что я могу сделать – это уйти сейчас. Я хочу оставить футбол с чистой совестью.

Торрес – чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе "Челси", а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе "Челси" и "Атлетико". За карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи. Последним клубом испанца был японский "Саган Тосу".

Фернандо Торрес завершил карьеру. Почему вы никогда его не забудете