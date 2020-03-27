«Торпедо-БелАЗ» победило «Белшину», в матче сыграли пять россиян

«Торпедо-БелАЗ» обыграло «Белшину» во втором туре чемпионата Белоруссии. Единственный мяч провел Валерий Горбачик. В составах команд вышли пятеро россиян. За «Торпедо-БелАЗ» сыграли Виталий Устинов и Дмитрий Яшин, за «Белшину» — Михаил Башилов, Роман Салимов и Евгений Скобликов.

Также в игре принял участие ряд белорусских футболистов, имеющих опыт выступления в России. Самый известный — защитник автозаводцев Максим Бордачев, выступавший за «Томь», «Ростов» и «Оренбург».

Чемпионат Белоруссии — единственный турнир Европы, не приостановленный из-за коронавируса. Игры стартовали в срок и со зрителями.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

2-й тур

«Торпедо-БелАЗ» — «Белшина» — 1:0 (0:0)

Гол: Горбачик, 50.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Хачатурян, Павлюковец, Габриэл Рамос (Афанасьев, 77), Кухарчик (Николаевич, 58), Антилевский, Горбачик (Юсов, 66).

«Белшина»: Туранок, Одеоибо, Ясюкевич, Рочев, Скобликов, Башилов, Глебко (Новик, 70), Салимов (Рекиш, 84), Бордуков, Кучинский, Ковель.

Предупреждения: Салимов, 45. Кухарчик, 54.

Судья: Кульбаков.

27 марта. Жодино. Стадион «Торпедо».