Тим Кэйхилл завершит клубную карьеру по окончании сезона

Австралийский нападающий Тим Кэйхилл принял решение завершить клубную карьеру. 38-летний форвард, который с сентября минувшего года выступал в Индии за клуб "Джамшедпур", сообщил, что не будет играть в футбол в следующем сезоне.

- Я нахожусь в почтенном возрасте, - приводит Goal слова Кэйхилла. - Мне нравится выходить на поле в мои 39 лет, я провел прекрасные полгода в Индии. Но я заинтересован в работе на ТВ, хочу получить тренерскую лицензию категории "А", немного отдохнуть. У меня была отличная карьера.

Напомним, что Кэйхилл завершил международную карьеру после ЧМ-2018. Форвард принял участие в чемпионатах мира-2006, 2010, 2014 и 2018, а также победном Кубке Океании-2004, Кубках конфедераций-2005 и 2017 и Кубке Азии-2007, 2011 и 2015. Последний для австралийцев также стал победным.

На клубном уровне Кэйхилл играл в "Миллуолле", "Эвертоне", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Шанхай Шэньхуа", "Ханчжоу" и "Мельбурн Сити". Вторую половину прошлого сезона он отыграл в родном "Миллуолле".