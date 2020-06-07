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«Татаев — наш лучший защитник». Тренер «Млада Болеслав» — об автоголе россиянине

01:28
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Главный тренер чешского клуба «Млада Болеслав» Йозеф Вебер оценил игру защитника Алексея Татаева в матче 28-го тура национального чемпионата против «Слована» (2:2). В компенсированное ко второму тайму время россиянин забил в свои ворота.

— Татаев в этом матче был нашим лучшим игроком, — цитирует Вебера Idnes. — Автогол — просто неудачный момент, не виню футболиста. В двух последних матчах Татаев сыграл в обороне лучше всех, это наш лучший защитник.

Этот автогол стал для Татаева вторым за последние четыре дня. Ранее он забил в свои ворота в матче 27-го тура чемпионата Чехии против «Злина» (1:1).

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