Российский специалист Александр Тарханов возглавил "Пюник", сообщает официальный сайт армянского клуба.

Тарханов имеет опыт работы с ЦСКА, "Крыльями Советов", "Тереком", "Кубанью", "Химками", "Уралом" и рядом других клубов.

У 64-летнего тренера есть опыт работы в Армении: в 1989 году Тарханов был тренером-консультантом абовянского "Котайка".

Ранее "Пюник" уволил с поста главного тренера Андрея Талалаева.

Клуб из Еревана занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 23 туров.