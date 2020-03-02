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Старридж расторг контракт с «Трабзонспором»

2 марта 2020, 12:25
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Нападающий Дэниэл Старридж покинул «Трабзонспор». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что на игрока претендовала «Астон Вилла». Клуб из Бирмингема сделал предложение по 30-летнему англичанину, но получил отказ от турецкой стороны.

В сезоне-2019/20 на счету Старриджа 7 голов и 4 результативных передачи в 16 матчах за «Трабзонспор». Команда занимает 2-е место в чемпионате Турции.

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