Станимир Стоилов: "Владимир Газзаев стал сильнее как специалист"

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов назвал Владимира Газзаева​, который возглавляет костанайский "Тобол" отличным специалистом, сообщает prosports.kz​.

"Тобол" Газзаева занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги Казахстана после 16 матчей. В активе команды 38 очков.

– Сейчас Газзаев стал сильнее, как специалист?

– Думаю, что, да. Он – отличный тренер и в этом году он будет биться со своим "Тоболом" за чемпионский титул. Владимир Газзаев в межсезонье и по ходу этого сезона проделал большую работу – тактическую, психологическую, функциональную, отсюда и результат. "Тобол" сегодня – это "тренерская" команда и за ее игрой я с удовольствием наблюдаю, – приводит слова Станимира Стоилова prosports.kz​.

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