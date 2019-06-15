СМИ: Павон, которым интересовался "Зенит", может перейти в "Порту"

Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон может продолжить карьеру в Португалии. 23-летним аргентинцем интересуется "Порту"​.

"Драконы" хотят взять Павона в аренду за 1 миллион евро с обязательным правом выкупа за 7 миллионов. "Бока" не планирует расставаться с футболистом за сумму, менее 15 миллионов, утверждает A Bola.

В 2017 году форвардом активно интересовался "Зенит". Петербургский клуб предлагал за игрока 15 миллионов, тогда как аргентицы требовали 22 миллиона.

В сезоне 2018/19 Кристиан Павон провел за "Бока Хуниорс" 19 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.