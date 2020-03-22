«Слуцк» победил «Славию», россияне забили три гола и не реализовали два пенальти

«Слуцк» победил «Славию» из Мозыря в матче 1-го тура чемпионата Белоруссии — 3:1. В составе «Слуцка» голами отметились российские футболисты. Сперва пенальти реализовал воспитанник ставропольского футбола Сослан Такулов, а затем дубль оформил экс-форвард «Балтики» Артем Сердюк. При этом Такулов и Сердюк во втором тайме также не реализовали по одному пенальти.

Также в составе «Слуцка» вышли еще один россиянин Марат Бураев и экс-футболист «Сокола» Виталий Трубило.

Ворота «Славии» защищал голкипер Михаил Барановский, игравший в России с 2002 по 2018 год, а единственный мяч провел Андрей Чухлей, выступавший за «Урал», в том числе один сезон в премьер-лиге.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный турнир, не отмененный и не перенесенный из-за эпидемии коронавируса. Стартовал он в срок и со зрителями на трибунах.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

1-й тур

«Слуцк» — «Славия» — 3:1 (1:1)

Голы: Чухлей, 30 — с пенальти (0:1). Такулов, 44 — с пенальти (1:1). Сердюк, 73 (2:1). Сердюк, 79 — с пенальти (3:1).

Нереализованные пенальти: Такулов, 59. Сердюк, 73.

Удаление: Тимонюк (Сла), 70.