"Шанхай Шанган" вырвал победу у "Уханя" на 94-й минуте, Халк забил пенальти

"Шанхай Шанган" вырвал победу у "Ухань Чжоэр" в матче 5-го тура чемпионата Китая. Капитан шанхайцев, экс-форвард "Зенита" Халк реализовал пенальти, открыв счет во встрече. Победный мяч провел бразилец Элкесон на 94-й минуте.

В другой встрече "Гуанчжоу Эвергранд" под руководством Фабио Каннаваро уступил "Бэйцзин Жэньхэ", играя с 15-й минуты в меньшинстве.

Чемпионат Китая

Суперлига

5-й тур

"Шанхай Шанган" - "Ухань Чжоэр" - 2:1 (0:0)

Голы: Халк, 72 - с пенальти (1:0). Ли Хан, 79 (1:1). Элкесон, 90+4 (2:1).

"Бэйцзин Жэньхэ" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 2:1 (1:1)

Голы: Ян Лю, 27 (0:1). Дьоп, 45 (1:1). Чэнь Цзе, 90+2 (2:1).

Удаление: Паулинью (Г), 15

"Шаньдун Лунэн" - "Далянь Ифан" - 0:1 (0:1)

Гол: Мушекви, 44.

Удаление: Ли Шуай (Д), 76.

"Бэйцзин Гоань" - Хэнань Цзянье" - 2:1 (0:0)

Голы: Ренату Аугусту, 55 (1:0). Йеннарис, 69 (2:0). Охандза, 74 (2:1).

Удаление: Чжан Ю (Б), 73.