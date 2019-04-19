"Шанхай Шанган" с Халком не смог забить бывшему клубу Витселя

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" и "Шанхай Шанган" обошлись без голов в матче 6-го тура чемпионата Китая - 0:0. В составе гостей полную игру провел бывший форвард "Зенита" Халк, а экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов пропускал встречу. Напомним, что в составе "Тяньцзиня" до прошлого лета выступал партнер Халка по "Зениту" Аксель Витсель.

В таблице чемпионата Китая "Шанхай Шанган" опустился со второго места на третье.

На вторую же строчку поднялся "Гуанчжоу Эвергранд" под руководством Фабио Каннаваро, обыгравший "Шаньдун Лунэн" благодаря дублю Андерсона Талиски. При этом победный мяч бразилец провел на 95-й минуте.

Чемпионат Китая

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6-й тур

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" - "Шанхай Шанган" - 0:0

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Шаньдун Лунэн" - 2:1 (1:1)

Голы: Талиска, 19 (1:0). Пелле, 44 (1:1). Талиска, 90+5 (2:1).