"Шанхай Шанган" без Халка и с Ахмедовым разгромил "Бэйцзин Жэньхэ"

"Шанхай Шанган" разгромил "Бэйцзин Жэньхэ" в матче 14-го тура чемпионата Китая - 3:0. Капитан шанхайцев, экс-фовард "Зенита" Халк пропускал встречу из-за перебора желтых карточек. Экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов вышел в стартовом составе и провел 76 минут.

В другой встрече "Бэйцзин Гоань" обыграл "Гуанчжоу Фули" и сохранил лидерство в таблице с 13 победами в 14 играх.

Чемпионат Китая

Суперлига

14-й тур

"Шанхай Шанган" - "Бэйцзин Жэньхэ" - 3:0 (0:0)

Голы: Оскар, 55 (1:0). Ли Шэнлун, 65 (2:0). Элкесон, 69 (3:0).

"Бэйцзин Гоань" - "Гуанчжоу Фули" - 3:2 (1:2)

Голы: Ван Цзэн, 5 (1:0). Зехави, 22 - с пенальти (1:1). Зехави, 36 - с пенальти (1:2). Юй Дабао, 54 (2:2). Ренату Аугусту, 90+3 (3:2).

Удаление: Зехави (Б), 84.

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 2:1 (1:0).

Голы: Янь Динхао, 6 (1:0). Вэй Шихао, 60 (2:0). Маркао, 69 (2:1).

"Тяньцзинь Тэда" - "Шаньдун Лунэн" - 2:1 (1:0)

Голы: Вагнер, 15 (1:0). Вагнер, 67 (2:0). Гедеш, 90+6 (2:1).

Удаление: Феллаини (Ш), 79.

"Хэнань Цзянье" - "Шэньчжэнь" - 1:0 (0:0)

Гол: Охандза, 68.