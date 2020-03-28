«Шахтер» под руководством экс-игрока «Зенита» обыграл «Городею»

«Шахтер» из Солигорска обыграл «Городею» в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии — 2:0. Победителей возглавляет экс-игрок «Зенита» Юрий Вернидуб. Место в воротах «горняков» занял экс-голкипер «Оренбурга» Александр Гутор, а в обороне вышли бывший защитник «Крыльев Советов» Сергей Политевич и Сергей Баланович, выступавший за «Амкар».

За «Городею» сыграли три россиянина: братья-близнецы Сергей и Артем Архиповы и Андрей Сорокин.

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2-й тур

«Городея» — «Шахтер» — 0:2 (0:0)

Голы: Диасамидзе, 56 (0:1). Подстрелов, 89 (0:2).

Нереализованный пенальти: Кендыш, 33 (вратарь)

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин (Волович, 77), Позняк, Игнатенко (Шибун, 78), Йоксимович, Усеня, Яскович, А.Архипов, С.Архипов (Лебедев, 74).

«Шахтер»: Гутор, Политевич, Матвейчик, Сачивко, Бурко, Баланович (Селява, 77), Кендыш, Диасамидзе, Бодул (Иванович, 46), Лулаку (Лисакович, 90), Подстрелов.

Предупреждения: Позняк, 24. Бодул, 34. Йоксимович, 58. Сачивко, 67.

Судья: Цинкевич.

28 марта. Городея. Стадион «Городея».