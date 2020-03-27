Сергей Кисляк: «Ситуация с коронавирусом? Бредом не считаю, но не верю»

Полузащитник брестского «Динамо», экс-игрок «Рубина» Сергей Кисляк поделился своим мнением по поводу ситуации с эпидемией коронавируса. Чемпионат Белоруссии — единственный европейский турнир, стартовавший в срок и со зрителями на трибунах.

— Это руководители федерации, руководители здравоохранения, наверное, видят так ситуацию в стране нашей. Я знаю, и по хоккею чемпионат в Белоруссии проводится до сих пор, — цитирует «Бизнес online» Кисляка. — Думаю, они знают, какая ситуация в стране, все контролируют и поэтому дают играть. Если бы какой-то критический случай был или пришла бы вот эта эпидемия — однозначно чемпионат закрыли бы.

— А какое лично у вас отношение ко всей ситуации с коронавирусом?

— Я не то, что считаю это бредом, но не верю в это. Понимаю, что всё равно надо как-то подстраховаться, обращать на все внимание и постараться меньше появляться в людных местах. Но вот сейчас у меня было два выходных в Минске, мы спокойно гуляли, ходили по магазинам и специально я смотрел: люди даже с детьми спокойно гуляют, ездят по торговым центрам. Тут это сильно не чувствуется, как, например, в Москве.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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