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Сенсация в главном футбольном матче дня: БАТЭ проиграл аутсайдеру

19 марта 2020, 18:58
19 марта 2020. Зрители перед матчем «Энергетик-БГУ» — БАТЭ. Фото «Прессбол»
19 марта 2020. Зрители перед матчем «Энергетик-БГУ» — БАТЭ. Фото «Прессбол»
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Стартовал первый тур чемпионата Белоруссии-2020. В первой же игре сезона произошла сенсация — один из аутсайдеров «Энергетик-БГУ» обыграл БАТЭ со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Энергетик» занял 12-е место из 16 участников, а БАТЭ прервал 13-летнюю чемпионскую серию, став вторым после брестского «Динамо».

В составе БАТЭ появились пять бывших футболистов российских клубов: Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Егор Филипенко, капитан Игорь Стасевич и автор единственного гола борисовчан Максим Скавыш. Филипенко ранее также выступал в ла лиге, проведя сезон-2015/16 в «Малаге».

Из-за эпидемии коронавируса были отменены и перенесены практически все футбольные турниры мира, однако белорусский чемпионат стартовал в срок и со зрителями. Таким образом, матч участника Лиги Европы стал главным футбольным событием дня.

Позднее в чемпионате состоится еще одна игра — солигорский «Шахтер» примет «Торпедо-БелАЗ».

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

1-й тур

«Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 3:1 (2:0)

Голы: Яхшибаев, 26 (1:0). Яхшибаев, 34 (2:0). Скавыш, 66 (2:1). Бакич, 88 (3:1).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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