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«Селтик» не сумел обыграть «Сент-Джонстон»

6 декабря 2020, 20:01
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«Селтик» и «Сент-Джонстон» сыграли вничью (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Шотландии.

У хозяев забил Мохамед Эльюнусси, у гостей — Кристофер Кейн. «Селтик» набрал 31 очко и занимает второе место. У лидирующего «Рейнджерс» 44 очка, команда провела на два матча больше.

Чемпионат Шотландии

Премьершип

16-й тур

«Селтик» — «Сент-Джонстон» — 1:1 (0:0)

Голы: Эльюнусси, 83 — Кейн, 79

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