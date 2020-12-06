«Селтик» не сумел обыграть «Сент-Джонстон»
6 декабря 2020, 20:01
«Селтик» и «Сент-Джонстон» сыграли вничью (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Шотландии.
У хозяев забил Мохамед Эльюнусси, у гостей — Кристофер Кейн. «Селтик» набрал 31 очко и занимает второе место. У лидирующего «Рейнджерс» 44 очка, команда провела на два матча больше.
Чемпионат Шотландии
Премьершип
16-й тур
«Селтик» — «Сент-Джонстон» — 1:1 (0:0)
Голы: Эльюнусси, 83 — Кейн, 79
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