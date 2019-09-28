«Селтик» на выезде не сумел обыграть «Хайберниан»
28 сентября 2019, 17:14
«Хайберниан» и «Селтик» сыграли вничью (1:1) в матче седьмого тура шотландской премьер-лиги.
Единственный гол «кельтов» в активе Райана Кристи. «Хайберниан» забил благодаря автоголу Кристоффера Айера.
«Селтик» набрал 19 очков и продолжает лидировать в чемпионате. У идущего вторым «Рейнджерс» 15 очков и матч в запасе.
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига
7-й тур
«Хайберниан» — «Селтик» — 1:1 (1:1)
Голы: Айер, 8, в свои ворота — Кристи, 24