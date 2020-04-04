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«Селтик» могут досрочно признать чемпионом Шотландии

4 апреля 2020, 14:08
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Шотландские клубы раздумывают над завершением сезона в условиях пандемии коронавируса. Многие из них согласны закончить нынешний сезон и раздать награды на основе нынешнего турнирного положения, сообщает The Telegraph.

В таком случае чемпионство достанется «Селтику», который лидирует с 13-очковым отрывом от «Рейнджерс».

При этом расширение чемпионата на следующий сезон не предусматривается, но зимний перерыв в следующем сезоне может быть убран.

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