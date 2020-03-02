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Сампаоли стал главным тренером «Атлетику Минейру»

2 марта 2020, 11:08
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Бывший тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли возглавил бразильский «Атлетику Минейру», сообщает O Globo. 59-летний аргентинский специалист дебютирует на новом посту в матче 1-го тура чемпионата Бразилии против «Крузейру», который состоится 7 марта.

Последним местом работы Сампаоли был бразильский «Сантос», который он покинул в конце 2019 года. Прошлый чемпионат Бразилии «Атлетику Минейру» завершил на 13-й позиции в турнирной таблице.

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