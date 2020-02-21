С сезона-2021/22 в Польше возрастет количество команд в высшем дивизионе

В пятницу, 21 февраля 2020 года, в штаб-квартире польского футбольного союза состоялось заседание его правления, на котором было принято решение о расширении количества команд в экстра-лиге до 18, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что решение было принято единогласно и вступит в силу с сезона 2021/2022. С этого момента в нем будут выступать 18 команд, которые сыграют 34 тура. Изменение формата матчей было предложено клубами на встрече с представителями польского футбольного союза.