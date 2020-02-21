Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

С сезона-2021/22 в Польше возрастет количество команд в высшем дивизионе

21 февраля 2020, 18:22

В пятницу, 21 февраля 2020 года, в штаб-квартире польского футбольного союза состоялось заседание его правления, на котором было принято решение о расширении количества команд в экстра-лиге до 18, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что решение было принято единогласно и вступит в силу с сезона 2021/2022. С этого момента в нем будут выступать 18 команд, которые сыграют 34 тура. Изменение формата матчей было предложено клубами на встрече с представителями польского футбольного союза.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир