«С днем рождения, капитан». Сборная Нигерии поздравила экс-игрока ЦСКА Мусу с праздником
09:44
Twitter сборной Нигерии поздравил бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу с 28-м днем рождения.
«С днем рождения, капитан», — подписала пост пресс-служба национальной команды.
Нигериец провел в составе ЦСКА четыре года, после чего перебрался в «Лестер». За время выступлений в России Муса сыграл 184 матча во всех турнирах, в которых забил 61 мяч и отдал 34 результативные передачи.
На данный момент форвард защищает цвета команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Happy birthday to @NGSuperEagles captain @Ahmedmusa718. ??? pic.twitter.com/jPsfESMi3s— The NFF ?? (@thenff) October 14, 2020
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