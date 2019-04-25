"Ривер Плейт" на выезде обыграл "Палестино" в матче группового турнира Кубка Либертадорес (2:0). В других встречах "Альянса" проиграла "Интернасионалу" (0:1), "Фламенго" упустил победу над "ЛДУ" (1:2), "Депортес Толима" и "Бока Хуниорс" поделили очки (2:2).

Кубок Либертадорес

Группа A

"Палестино" (Чили) – "Ривер Плейт" (Аргентина) – 0:2 (0:1)

Голы: Пинола, 31 (0:1). Фернандес, 63 (0:2).

Удаления: Фернандес (П), 73. Борре (Р), 88.

Сантьяго. Стадион "Монументаль Давид Арельяно".

"Альянса" (Перу) – "Интернасионал" (Бразилия) – 0:1 (0:0)

Гол: Моледу, 80.

Лима. Стадион "Насионал де Лима".

Группа D

"ЛДУ" (Эквадор) – "Фламенго" (Бразилия) Родриго Пас Дельгадо– 2:1 (1:1)

Голы: Бруну Энрике, 19 (0:1). Анангоно, 45+3 (1:1). Чикаиса, 73 (2:1).

Кито. Стадион "Родриго Пас Дельгадо".

"Сан-Хосе" (Боливия) – "Пеньяроль" (Уругвай) – 3:1 (0:0)

Голы: Мена, 56 (1:0). Сауседо, 73 – с пенальти (2:0). Мена, 83 – в свои ворота (2:1). Сангинетти, 88 (3:1).

Оруро. Стадион "Хесус Бермудес".

Группа G

"Хорхе Вильстерман" (Боливия) – "Атлетику Паранаэнсе" (Бразилия) – 3:2 (1:1)

Голы: Сантос, 23 – в свои ворота (1:0). Лоди, 40 (1:1). Ортис, 51 – с пенальти (2:1). Рубен, 57 – с пенальти (2:2). Мельгар, 88 – с пенальти (3:2).

Кочабамба. Стадион "Феликс Каприлес".

"Депортес Толима" (Колумбия) – "Бока Хуниорс" (Аргентина) – 2:2 (2:2)

Голы: Кастро, 12 (1:0). Перес, 20 (2:0). Сарате, 35 (2:1). Бенедетто, 44 – с пенальти (2:2).

Ибаге. Стадион "Мануэль Мурильо Торо".

Группа H

"Росарио Сентраль" (Аргентина) – "Универсидад Католика С" (Чили) – 1:1 (0:1)

Голы: Фуэнтес, 23 (0:1). Фуэнсалида, 80 – в свои ворота (1:1).

Росарио. Стадион "Хиганте де Арройито".