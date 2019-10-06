«Рейнджерс» возглавил таблицу чемпионата Шотландии впервые с 2011 года

«Рейнджерс» разгромил «Хэмилтон» в матче 8-го тура чемпионата Шотландии — 3:0. Хет-трик оформил экс-форвард сборной Англии Джермейн Дефо.

Клуб Стивена Джеррарда воспользовался поражением «Селтика» от «Ливингстона» (0:2) и вышел в лидеры премьер-лиги. «Рейнджерс» поднялись на первое место в таблице впервые с декабря 2011 года. Напомним, что после окончания сезона-2011/12 54-кратные чемпионы Шотландии из-за финансовых проблем были переведены в низший профессиональный дивизион. В элиту команда вернулась в сезоне-2016/17.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

8-й тур

«Рейнджерс» — «Хэмилтон» — 5:0 (2:0)

Голы: Дефо, 7 (1:0). Голдсон, 34 (2:0). Баришич, 61 (3:0). Дефо, 63 (4:0). Дефо, 71 (5:0).

«Ливингстон» — «Селтик» — 2:0 (0:0)

Голы: Робинсон, 47 (1:0). Дайкс, 73 (2:0).

Удаление: Кристи (С), 26.