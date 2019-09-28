«Рейнджерс» разгромил «Абердин» и сократил отставание от «Селтика»
28 сентября 2019, 20:35
«Рейнджерс» выиграл у «Абердина» (5:0) в матче седьмого тура шотландской премьер-лиги.
В составе победителей дубль сделал Джеймс Таверньер. Также отличились Грег Стюарт, Альфредо Морелос и Джермейн Дефо.
«Рейнджерс» с 18 очками занимает второе место. У лидирующего «Селтика» 19 очков.
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига
7-й тур
«Рейнджерс» — «Абердин» — 5:0 (2:0)
Голы: Таверньер, 20, 71, оба с пенальти, Стюарт, 40, Морелос, 50, Дефо, 80