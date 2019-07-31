Решение о переигровке финала африканской Лиги чемпионов отменено

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил решение о переигровке второго матча финала африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом".

Таким образом, суд отменил решение Африканской конфедерации футбола (CAF). Судьи решили, что такое решение не входит в юрисдикцию CAF. Дальнейшая судьба финала пока неизвестна.

"Эсперанс", который победил 1:0, ранее был вынужден вернуть медали и трофей победителя.

Встреча завершилась на 25 минут раньше из-за скандала. После отмененного гола гостей, который был забит, когда поле заволокло дымом от пиротехники, тренерский штаб и запасные марокканской команды выбежали на поле, так как судья отказался воспользоваться помощью ВАР.

Игра была прервана на 1 час 25 минут, после чего "Эсперанс" был объявлен победителем. Первый матч завершился вничью – 1:1. "Эсперанс" после решения суда заявил, что победа вновь принадлежит ему. CAF пока не отреагировала на вердикт.