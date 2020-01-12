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Рагнар Сигурдссон: «Копенгаген стал моим домом»

12 января 2020, 20:40
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Новичок «Копенгагена» и бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями о возвращении в датскую команду.

12 января «Копенгаген» объявил о подписании 33-летнего Сигурдссона.

«Всегда чувствовал, что «Копенгаген» был моим клубом, этот город стал моим домом, — приводит слова Сигурдссона пресс-служба датской команды. —  Так что мне кажется, что я возвращаюсь домой. Мне действительно было приятно играть здесь ранее. У меня осталось много друзей в городе. Всегда чувствовал уважение и поддержку со стороны фанатов. Ценю это и очень хочется вновь увидеть их. Длительность контракта не важна. Единственная цель — сделать все, чтобы помочь «Копенгагену» выиграть титул и хорошо выступить в Европе».

«Копенгаген» объявил о подписании бывшего игрока «Ростова» Сигурдссона

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