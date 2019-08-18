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«Работаем в тишине». Новый пост Зе Луиша после хет-трика в матче с «Виторией Сетубал»

18 августа 2019, 17:46
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Бывший форвард «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш опубликовал новую фотографию в своем Instagram после победы над «Виторией Сетубал» (4:0) в матче 2-го тура чемпионата Португалии.

28-летний Зе Луиш отметился хет-триком в этой встрече.

«Работаем в тишине», — подписал фото Зе Луиш.

«Порту» благодаря хет-трику Зе Луиша разгромил «Виторию Сетубал» // Первые голы Зе Луиша за «Порту» в чемпионате Португалии. Видео

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