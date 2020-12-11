Пятая часть игроков MLS сдали положительные тесты на коронавирус по ходу сезона
Исполнительный директор MLSPA Боб Фуз сообщил, что почти 20 процентов игроков MLS сдали положительные тесты на Covid-19 в течение прошлого сезона. Регулярный чемпионат стартовал 8 февраля и завершился 8 ноября, так как был прерван с марта по июль из-за пандемии коронавируса. В финале плей-офф сыграют «Сиэтл Саундрес» и «Нью-Инглэнд Революшн».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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