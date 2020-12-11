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Пятая часть игроков MLS сдали положительные тесты на коронавирус по ходу сезона

11 декабря 2020, 03:46

Исполнительный директор MLSPA Боб Фуз сообщил, что почти 20 процентов игроков MLS сдали положительные тесты на Covid-19 в течение прошлого сезона. Регулярный чемпионат стартовал 8 февраля и завершился 8 ноября, так как был прерван с марта по июль из-за пандемии коронавируса. В финале плей-офф сыграют «Сиэтл Саундрес» и «Нью-Инглэнд Революшн».

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