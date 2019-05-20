11:52 20 мая | Футбол — Зарубежные

Президент Украины Зеленский сравнил свою страну со сборной Исландии

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Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что хочет повторить со своей страной путь сборной Исландии на чемпионате Европы-2016, сообщает dynamo.kiev.ua.

Исландцы на ЧЕ-2016 дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла будущим финалистам – сборной Франции (2:5).

– Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик дрались и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, – приводит слова Зеленского dynamo.kiev.ua.

Сегодня, 20 мая, Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявили о вступлении его в должность главы государства.

 

Дополнительная информация

https://dynamo.kiev.ua/news/323568-vladimir-zelenskij-sravnil-ukrainu-so-sbornoj-islandii

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