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Президент УЕФА: «Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть»

5 апреля 2020, 23:44
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Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что лучше провести оставшиеся матчи без зрителей, чем не играть совсем.

— Лучше играть без зрителей и показывать матчи по телевизору, чем вообще не играть, — приводит слова Чеферина The Guardian. — Это то, что нужно людям. Нужно, потому что это приносит позитивную энергию в их дома.

На данный момент все турниры Европы, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

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