Президент Футбольного союза Сербии выздоровел от коронавируса

Президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза выздоровел. Ранее у него диагностировали коронавирус. До этого вирус также диагностировали и у вице-президента Марко Пантелича.

— Славиша Кокеза выздоровел, — сказал доктор Мирко Ристич, глава медицинской комиссии Футбольного союза Сербии. Его слова приводит Kurir. — Я не общался с ним последние три дня, но он выздоровел, чувствует себя хорошо и должен быть выписан из больницы. У Марко Пантелича нет симпотомо, но он должен был быть изолирован, потому что он сдал положительный тест (на коронавирус — Прим. «СЭ»).

42-летний Кокеза возглавляет ФСС с мая 2016 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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