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«Порту» оказался сильнее «Спортинга», Зе Луиш на поле не вышел

5 января 2020, 22:34
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«Спортинг» дома проиграл «Порту» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Португалии. В составе гостей отличились форварды Мусса Марега и Тикиньо Соарес.

Бывший форвард «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш остался в запасе своей команды и на поле не появился.

«Порту» с 38 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Спортинг» — 26 баллов и третья строчка.

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