«Порту» оказался сильнее «Спортинга», Зе Луиш на поле не вышел
5 января 2020, 22:34
«Спортинг» дома проиграл «Порту» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Португалии. В составе гостей отличились форварды Мусса Марега и Тикиньо Соарес.
Бывший форвард «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш остался в запасе своей команды и на поле не появился.
«Порту» с 38 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Спортинг» — 26 баллов и третья строчка.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...