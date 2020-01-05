«Порту» оказался сильнее «Спортинга», Зе Луиш на поле не вышел

«Спортинг» дома проиграл «Порту» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Португалии. В составе гостей отличились форварды Мусса Марега и Тикиньо Соарес.

Бывший форвард «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш остался в запасе своей команды и на поле не появился.

«Порту» с 38 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Спортинг» — 26 баллов и третья строчка.