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Пеле пропустил церемонию открытия его восковой фигуры в музее сборной Бразилии

21 февраля 2020, 20:34
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Легендарный бразильский футболист Пеле не смог посетить музей сборной Бразилии, когда там была презентована его восковая фигура, сообщает AP.

79-летний Пеле смог принять участие в церемонии только на видео. — Когда дело доходит до красоты, статуя гораздо красивее, — шутливо сказал Пеле в видео, ранее снятом в его доме в Гуаружа, недалеко от Сан-Паулу. — Я благодарю Бога за то, что у меня есть здоровье в данный момент.

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