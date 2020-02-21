Пеле пропустил церемонию открытия его восковой фигуры в музее сборной Бразилии
21 февраля 2020, 20:34
Легендарный бразильский футболист Пеле не смог посетить музей сборной Бразилии, когда там была презентована его восковая фигура, сообщает AP.
79-летний Пеле смог принять участие в церемонии только на видео. — Когда дело доходит до красоты, статуя гораздо красивее, — шутливо сказал Пеле в видео, ранее снятом в его доме в Гуаружа, недалеко от Сан-Паулу. — Я благодарю Бога за то, что у меня есть здоровье в данный момент.
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