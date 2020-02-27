Педро Роша отпраздновал второй трофей за две недели

Нападающий «Фламенго» Педро Роша, принадлежащий «Спартаку», опубликовал новую фотографию в Instagram.

На фото он празднует с командой победу в Суперкубке Южной Америки. Это его второй трофей за две недели. Ранее команда также выиграла Суперкубок Бразилии.

— Слава богу за то, что он позволил нам прожить эти моменты, — написал футболист в соцсети. — Пусть твоя воля будет исполнена.

«Фламенго» победил во втором матче Суперкубка Южной Америки эквадорский «Индепендьенте дель Валье» со счетом 3:0 и по сумме двух встреч стал обладателем трофея. Первая игра завершилась вничью — 2:2.

«Фламенго» впервые в истории завоевал трофей. Педро Роша весь матч провел в запасе. Бывший игрок ЦСКА Витинью в этой игре вышел на замену.