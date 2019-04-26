"Хуниор" на своем поле проиграл "Сан-Лоренсо" в матче группового турнира Кубка Либертадорес (0:1). В другой встрече этой группы "Палмейрас" разгромил "Мельгар" (4:0).
Кубок Либертадорес
Группа F
"Хуниор" (Колумбия) – "Сан-Лоренсо" (Аргентина) – 1:0 (1:0)
Гол: Ранхель, 13.
Удаление: Рентерия (С), 90+4.
Барранкилья. Стадион "Метрополитано Роберто Мелендес".
"Мельгар" (Перу) – "Палмейрас" (Бразилия) – 0:4 (0:2)
Голы: Гомес, 10 (0:1). Густаву Скарпа, 22 (0:2). Густаву Скарпа, 67 (0:3). Мойзес, 81 (0:4).
Удаление: Нейра (М), 90+2.
Арекипа. Стадион Университета Сан-Агустин.