«Палмейрас» обыграл «Гремиу» несмотря на удаление Фелипе Мелу

Algu?m sabe quantas faltas Felipe Melo fez no jogo? Pois n?o achei o segundo lance para amarelo, falta no meio campo normal, o primeiro o juiz j? tinha sido rigoroso, visto q foi na intermediaria e come?o do jogo... Rigorosidade q s? se v? com Felipe Melo. pic.twitter.com/aqALBMjJvu