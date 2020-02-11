Отец Романа Еременко возглавил «Спартак» из Юрмалы
11 февраля 2020, 14:24
Алексей Еременко-старший, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, возглавил «Спартак» из Юрмалы, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
— Рады сообщить, что главным тренером команды стал русско-финский специалист Алексей Еременко, — сообщил клуб из Юрмалы в Twitter. — Многие футболисты, играющие сегодня в топ-лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича!
Мы рады сообщить, что главным тренером команды стал русско-финский специалист Алексей Еременко. Многие футболисты играющие сегодня в топ лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича!— FK SPARTAKS J?RMALA (@fkspartaks) February 11, 2020
Уже сегодня Алексей Борисович приступит к своим обязанностям.
Добро пожаловать! pic.twitter.com/Meb3keml4R
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