Отец Романа Еременко возглавил «Спартак» из Юрмалы

Алексей Еременко-старший, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, возглавил «Спартак» из Юрмалы, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

— Рады сообщить, что главным тренером команды стал русско-финский специалист Алексей Еременко, — сообщил клуб из Юрмалы в Twitter. — Многие футболисты, играющие сегодня в топ-лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича!