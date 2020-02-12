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«Олимпиакос» обыграл «Ламию» и вышел в полуфинал Кубка Греции

12 февраля 2020, 21:15
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«Олимпиакос» выиграл у «Ламии» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка Греции.

В составе победителей дубль сделал Папе Абу Сиссе. Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна вышел на замену в начале второго тайма. У гостей весь матч отыграл бывший защитник «Мордовии» Ибрахима Ньясс.

Первый матч завершился вничью — 0:0. По сумме двух игр «Олимпиакос» пробился в полуфинал. Его соперник станет известен позднее.

Кубок Греции

1/4 финала

Ответный матч

«Олимпиакос» — «Ламия» — 3:2 (0:1)

Голы: Хассан, 60, Сиссе, 72, 77 — Адехо, 45, Вильялба, 90, с пенальти

Удаление: Романич («Ламия», 61)

Первый матч — 0:0

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