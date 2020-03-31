Российский нападающий белорусского клуба «Славия-Мозырь» Никита Мельников отметил, что если в Белоруссии все спокойно, то нет смысла останавливать матчи национального чемпионата.

— До конца не верил, что он вообще начнется в связи с вирусом, — цитирует Мельникова «Прессбол». — Главное не создавать панику. Понятно, происходят страшные вещи за границей. Но если у нас все спокойно, зачем останавливать? Мы единственные, кто играет. Приятно, что все наблюдают. И очень неприятно, что творится в мире с этой болезнью. Надеюсь, все наладится.

Как у меня подозревали коронавирус? Оказался не в том месте не в то время. После турецкого сбора ко мне в гости заехал друг Петя — Артем Петренко из «Руха». У него были симптомы ОРВИ, температура, насморк. Вечером приехал врач. В итоге пришлось провести почти трое суток в мозырской больнице. В палате находились только мы вдвоем. Сдали тесты (мазки из ротовой полости и носа). Страха не чувствовал, был уверен на сто процентов, что все хорошо. Результат оказался отрицательным.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.