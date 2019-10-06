«Не люблю водку». Очередное эпичное интервью Слуцкого веселому корреспонденту
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после матча 9-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта» (2:1) дал интервью корреспонденту Fox Sports. Они мило пообщались и обсудили русские стереотипы.
— Вместе мы набрали много очков?
— Да. Я всегда прошу босса Fox Sports поставить вас в эфире на каждую нашу игру дома и в гостях. Нам хорошо вместе.
— Я всегда говорю, что со Слуцким можно не волноваться. Выходишь на поле, забираешь очки, уезжаешь домой и выпиваешь пиво.
— Спасибо. Пиво исключено, но все остальное пойдет.
— Русская водка?
— Я не люблю водку. Вообще не люблю алкоголь.
— Вы точно из России?
— Да, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку. Но это неправда.
— Вы улыбаетесь, а я не так часто это вижу. Вы не пьете водку...
— Да. Возможно, это не совсем типично.
— Поздравляю вас.
— Спасибо.
? | Komisch duo Leonid & Hans draaide vanavond weer op volle toeren.#vitutr https://t.co/SauO4vRjLJ pic.twitter.com/aPotmDjCNS— FOX Sports (@FOXSportsnl) October 5, 2019