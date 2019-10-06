«Не люблю водку». Очередное эпичное интервью Слуцкого веселому корреспонденту

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после матча 9-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта» (2:1) дал интервью корреспонденту Fox Sports. Они мило пообщались и обсудили русские стереотипы.

— Вместе мы набрали много очков?

— Да. Я всегда прошу босса Fox Sports поставить вас в эфире на каждую нашу игру дома и в гостях. Нам хорошо вместе.

— Я всегда говорю, что со Слуцким можно не волноваться. Выходишь на поле, забираешь очки, уезжаешь домой и выпиваешь пиво.

— Спасибо. Пиво исключено, но все остальное пойдет.

— Русская водка?

— Я не люблю водку. Вообще не люблю алкоголь.

— Вы точно из России?

— Да, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку. Но это неправда.

— Вы улыбаетесь, а я не так часто это вижу. Вы не пьете водку...

— Да. Возможно, это не совсем типично.

— Поздравляю вас.

— Спасибо.