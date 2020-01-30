Начало сезона чемпионата Китая перенесено из-за коронавируса

Китайская футбольная ассоциация перенесла все матчи нового сезона на поздний срок из-за вспышки коронавируса в стране, сообщается на официальном сайте организации.

— Для содействия в борьбе с эпидемией пневмонии, в целях обеспечения здоровья болельщиков, представителей СМИ, игроков, тренеров, представителей футбольных клубов и обслуживающего персонала стадионов Китайская футбольная ассоциация приняла решение отложить начало сезона 2020 года, — говорится в заявлении. — Ассоциация выражает глубокое уважение всем медицинским работникам, которые в настоящее время борются с эпидемией.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 умерли.