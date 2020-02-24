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Начало чемпионата Кореи перенесено из-за коронавируса

24 февраля 2020, 11:26

Матчи чемпионата Кореи по футболу перенесены на неопределенный срок в связи с распространением в стране коронавируса. Из-за этого старт нового сезона откладывается, сообщает AP.

Начало чемпионата было запланировано на 29 февраля. Новая дата начала соревнований будет объявлена своевременно.

За последние несколько дней в Кореи наблюдается резкий рост числа зараженных, большая часть из которых проживает в городе Тэгу.

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