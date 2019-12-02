«Мы все ближе к возвращению в родной Донецк». Cрна эмоционально обратился к болельщикам

Бывший защитник и капитан «Шахтера» Дарио Срна, входящий в тренерский штаб донецкой команды, выразил надежду, что в скором времени команда вернется на родную для нее «Донбасс Арену».

— Дорогие дончане, дорогие болельщики Шахтера! — написал Срна. — Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой! Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на «Донбасс Арене»! Вместе до конца! Донецк, 91 километр. Так близко и так далеко.