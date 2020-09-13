«Млада Болеслав» с Татаевым потерпела третье поражение в трех матчах сезона
13 сентября 2020, 22:18
«Виктория Пльзень» обыграла «Младу Болеслав» в 3-м туре чемпионата Чехии — 2:1. В составе «Млады» 90 минут отыграл Алексей Татаев. На 62-й минуте он получил желтую карточку.
Бывшая команда Николая Комличенко проиграла все три игры сезона и занимает последнее место в таблице.
Чемпионат Чехии
Высшая лига
3-й тур
«Виктория Пльзень» — «Млада Болеслав» — 2:1 (1:1)
Голы: Бугель, 21 (1:0). Машек, 32 (1:1). Хейда, 74 (2:1).