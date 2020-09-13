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«Млада Болеслав» с Татаевым потерпела третье поражение в трех матчах сезона

13 сентября 2020, 22:18

«Виктория Пльзень» обыграла «Младу Болеслав» в 3-м туре чемпионата Чехии — 2:1. В составе «Млады» 90 минут отыграл Алексей Татаев. На 62-й минуте он получил желтую карточку.

Бывшая команда Николая Комличенко проиграла все три игры сезона и занимает последнее место в таблице.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

3-й тур

«Виктория Пльзень» — «Млада Болеслав» — 2:1 (1:1)

Голы: Бугель, 21 (1:0). Машек, 32 (1:1). Хейда, 74 (2:1).

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