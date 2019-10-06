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«Млада Болеслав» обыграла «Викторию Пльзень» благодаря голу Комличенко на 91-й минуте

6 октября 2019, 18:27

«Млада Болеслав» обыграла «Викторию Пльзень» в матче 12-го тура чемпионата Чехии — 2:1. Победный мяч оформил российский форвард Николай Комличенко с пенальти на 91-й минуте.

Комличенко прервал безголевую серию, составившую три игры и в пятой встрече подряд получил желтую карточку.

Также в составе «Млады» полный матч провел еще один россиянин — защитник Алексей Татаев.

Чемпионат Чехии

Первая лига

«Млада Болеслав» — «Виктория Пльзень» — 2:1 (0:1)

Голы: Копиц, 29 (0:1). Будински, 48 (1:1). Комличенко, 90+1 — с пенальти (2:1).

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