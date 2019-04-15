"Млада Болеслав" без Комличенко и с Татаевым проиграла дома "Словану"

"Млада Болеслав" проиграла "Словану" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Чехии. В стартовом составе хозяев появился российский защитник Алексей Татаев, который был заменен на 63-й минуте.

Еще один россиянин - лидер бомбардирской гонки чемпионата Николай Комличенко - пропускал встречу из-за перебора желты карточек. На счету форварда 21 гол в 25 матчах лиги.

Победа позволила "Словану" обойти "Младу" в таблице и подняться на шестое место. Первая шестерка команд по итогам первого этапа чемпионата продолжит борьбу в чемпионском раунде.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

28-й тур

"Млада Болеслав" - "Слован" - 1:2 (0:0)

Голы: Поточны, 67 (0:1). Малински, 88 (0:2). Прикрыл, 90+4 - с пенальти (1:2).