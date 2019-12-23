Меликбекян избран главой Федерации футбола Армении

Новым главой Федерации футбола Армении по итогам тайного голосования стал вице-президент ФФА Армен Меликбекян, сообщает Sputinik.

Победитель набрал 13 голосов из 23. Его соперник, основатель клуба «Лори», член исполкома ФФА Товмас Григорян набрал 7 голосов, еще 3 бюллетеня были признаны недействительными.

Ранее бывший футболист Хорен Оганесян, который также выдвигался на этот пост, за день два дня голосования взял самоотвод и официально поддержал Меликбекяна. После оглашения результатов Григорян демонстративно вышел из зала.

С сентября 2018 года главой Федерации футбола Армении был Артур Ванецян, по совместительству глава Службы национальной безопасности. В сентябре этого года он был освобожден от должности главы СНБ, а два месяца спустя — в ноябре, после позорного поражения сборной Армении от Италии в отборочном матче Евро-2020 ушел и с должности главы ФФА. До Ванецяна ФФА на протяжении 16 лет возглавлял бизнесмен Рубен Айрапетян.