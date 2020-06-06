Матч 27-го тура чемпионата Греции между «Ксанти» и «Атромитосом» отложен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте греческой суперлиги.

Встреча должна была пройти в Ксанти в воскресенье, 7 июня. Новая дата не уточняется.

Чемпионат Греции, приостановленный из-за пандемии коронавируса в марте, должен возобновиться в субботу.