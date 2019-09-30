Марселино отказался возглавить «Спортинг»

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль получал предложение возглавить «Спортинг». Однако 54-летний специалист отказался ехать в Португалию, сообщает Goal.com.

«Спортинг» предлагал ему контракт на полтора года. Однако Марселино решил взять паузу и более взвешено подойти к выбору нового клуба.

После этого новым главным тренером «Спортинга» стал Жорже Силас. С 43-летним специалистом заключен контракт до конца нынешнего сезона